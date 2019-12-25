Габриэлюс Ландсбергис назвал власть Минска незаконной.

Глава МИД Литвы раскритиковал приостановку Белоруссией участия в "Восточном партнерстве". Слова Габриэлюса Ландсбергиса приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики. Чиновник заявил, что Вильнюс не одобряет решение Минска выйти из программы Евросоюза. При этом постановление страна считает не имеющим силы, так как оно оглашено незаконно действующей властью.

Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Эксперт напомнил журналистам, что в августе 2020 года Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии. Дипломаты сочли, что итоги голосования были сфабрикованы Александром Лукашенко. Ландсбергисз заметил, что за гражданину Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы "Восточное партнерство".

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