Депутат Рады: британские спецслужбы вызывали Зеленского "на ковер"

Иностранные чиновники перестали считать Украину суверенным государством.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива рассказал, что украинского лидера Владимира Зеленского "вызывали на ковер" к главе британской разведки Ричарду Муру. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Он уверен, что к Украине перестали относиться серьезно на международной арене. Кива заявил, Зеленского вызывали для общения с Ми-6, что является унизительным. По его словам, иностранные чиновники не считаются с Украиной как с суверенным государством.

Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии. Илья Кива, депутат Рады

Он напомнил, что после этих событий украинские власти выступили с нотами протеста и объявили о прекращении дипломатических и экономических отношений с Белоруссией. По словам Кивы, данная позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам страны.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

Видео: Youtube/NEWSONE