Зеленский: Украина не намерена "просить" о членстве в НАТО и ждет, что ее "пригласят"

Президент Украины прокомментировал итоги саммита НАТО в Брюсселе.

Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не намерена "просить" о членстве в НАТО и ждет, что ее "пригласят". Такое заявление политик сделал местным журналистам на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов". Спикер прокомментировал итоги проведенного 14 июня саммита НАТО в Брюсселе. Глава страны считает, что Киев заслуживает приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства объяснил, что власти приложили много усилий для того, чтобы подтвердить перспективы вступления в военный альянса. В частности, Зеленский оценил военные успехи, мощность армии и готовность защищать границы.

На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе.

Фото: Telegram/Zelenskiy Official