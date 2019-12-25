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Зеленский: Украина не намерена "просить" о членстве в НАТО и ждет, что ее "пригласят"
Сегодня, 13:05
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Зеленский: Украина не намерена "просить" о членстве в НАТО и ждет, что ее "пригласят"

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Президент Украины прокомментировал итоги саммита НАТО в Брюсселе.

Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не намерена "просить" о членстве в НАТО и ждет, что ее "пригласят". Такое заявление политик сделал местным журналистам на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов". Спикер прокомментировал итоги проведенного  14 июня саммита НАТО в Брюсселе. Глава страны считает, что Киев заслуживает приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить.

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства объяснил, что власти приложили много усилий для того, чтобы подтвердить перспективы вступления в военный альянса. В частности, Зеленский оценил военные успехи, мощность армии и готовность защищать границы.

На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе.

Фото: Telegram/Zelenskiy  Official

Теги: владимир зеленский, нато
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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