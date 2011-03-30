На Украине предрекли проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине

В этом вопросе ее ранее поддержал президент Франции.

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире канала UkrLife, пишет "РИА Новости".

Он считает, что ее инициатива ведет к возвращению отношений РФ "к нормальности". По словам Климкина, официальный разговор Евросоюза с Путиным может означать потерю принципов и ценностей европейского сообщества.

Это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули. И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

Кроме того, он посчитал возможность проведения встречи глав ФРГ или Франции с Путиным, если она состоится не под эгидой ЕС.

Ранее Зеленский определил основную тему для обсуждения с Путиным. Он уверен, что, во-первых, стороны переговоров должны поднять тему безопасности.

Видео: Youtube / UkrLife