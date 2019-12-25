ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии

Под ограничения попали нефтяная отрасль и производство калия.

Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Согласно документу, под ограничения попали нефтяная отрасль и производство калия. Кроме того, ограничен доступ Белоруссии на финансовые рынки Европейского союза. Уточняется, что данные меры в отношении республики приняты из-за нарушения прав человека, репрессий в отношении граждан со стороны властей РБ, а также из-за ситуации с воздушным судном Ryanair в 23 мая, когда был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Санкции Евросоюза включают запрет на импорт технологий и оборудования, с помощью которых можно осуществлять слежения в интернете, а также продукции двойного назначения, которая может использоваться для армии и правоохранительных органов. Кроме того, ограничивается финансирование Европейским инвестиционным банком всех программ для республики.

Напомним, 21 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Белоруссии. Ограничения коснулись 78 физических лиц и восьми организаций. В ЕС отметили, что данные санкции могут быть расширены в том случае, если власти республики не поменяют "свою схему действий". На данный момент ограничения действуют суммарно на 166 белорусов, включая президента страны Александра Лукашенко, а также на 15 организаций.

Ранее посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва поддержит Минск на фоне введенных ЕС против республики санкций.

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