Посол РФ в Минске: Россия поддержит Белоруссию на фоне санкций ЕС

Поддержка будет оказана "до самых критических обстоятельств".

Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что Москва поддержит Минск на фоне введенных ЕС против республики санкций. Об этом информирует "РИА Новости".

Он подчеркнул, что поддержка будет оказана "до самых критических обстоятельств". По словам Лукьянова, после в настоящее время существует два вида сценария событий – оптимистический и пессимистический.

Мы - союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа. Евгений Лукьянов, посол РФ в Минске

Напомним, накануне, 21 июня, Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Белоруссии. Ограничения коснулись 78 физических лиц и восьми организаций. В ЕС отметили, что данные санкции могут быть расширены в том случае, если власти республики не поменяют "свою схему действий". На данный момент ограничения действуют суммарно на 166 белорусов, включая президента страны Александра Лукашенко, а также на 15 организаций.

Ранее Белый дом анонсировал новые санкции в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Фото: pixabay.com