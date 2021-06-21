В ЕС анонсировали новые санкции против Белоруссии

В список могут попасть 86 физлиц и организаций республики.

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют утвердить еще один список санкций против Белоруссии. Об этом заявил глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "РИА Новости".

По его словам, в санкционный список могут попасть 86 физических лиц и организаций. Согласование ограничений состоится 24-25 июня.

Сегодня мы поговорим об экономических санкциях, которые будут представлены Евросовету на следующем саммите. Евросовет, как вы знаете, не принимает окончательные решения, но принимает политическое решение. Жозеп Боррель, глава международной дипломатии ЕС

Он подчеркнул, что санкции будут направлены на белорусский экспорт в страны Евросоюза. Какие именно отрасли будут затронуты, не сообщается. Причиной введения новых ограничений Боррель назвал отказ белорусских властей от смены "своей схемы действий".

Ранее в МИД России раскритиковали новую стратегию ЕС в отношении РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что данная стратегия, которую подготовил Боррель к саммиту в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

Видео: European Commission