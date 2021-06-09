Боррель призвал продолжать давление на власти Белоруссии

Он считает, что таким образом ЕС окажет поддержку гражданам республики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обязан продолжать оказывать давление на белорусские власти. Об этом он сказал на заседании Европарламента, пишет "РИА Новости".

По его словам, таким образом ЕС окажет поддержку гражданскому сообществу республики.

Мы должны <…> предлагать финансовую поддержку для белорусской демократической стороны, <…> нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

При этом Боррель заявил, что следует стараться избегать влияния на обычных граждан Белоруссии и независимые СМИ. По его словам, такие меры смогут подтолкнуть к свободным и справедливым выборам в стране.

Ранее В ЕС отреагировали на российский список недружественных стран.

Видео: YouTube / EU27