В ЕС отреагировали на российский список недружественных стран

Россию обвинили в нарушении Венской конвенции 1961 года.

В Евросоюзе прокомментировали на создание РФ списка недружественных стран, а также призвали пересмотреть это решение. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, ЕС продолжит работу со своими партнерами – с Чехией и США. Также Боррель посетовал, что создание Россией списка недружественных ей стран несовместим с Венской конвенцией 1961 года.

Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. Жозеп Боррель, глава евродипломатии

Напомним, 14 марта правительство РФ представило миру список недружественных стран. В него включили только США и Чешскую республику. Сообщается, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию максимум 19 работников из России, а Соединенным Штатам – ни одного.

Ранее МИД РФ обвинил Чехию в перекладывании вины за инцидент во Врбетице.

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