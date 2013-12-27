МИД РФ обвинил Чехию в перекладывании вины за инцидент во Врбетице

Мария Захарова прокомментировала материал Mlada fronta Dnes о пропаже оружия.

МИД РФ обвинил Чехию в перекладывании вины на "внешнего врага" в лице Москвы за инцидент во Врбетице. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Чиновница прокомментировала недавнюю публикацию пражского издания Mlada fronta Dnes. В материале упоминалась пропажа вооружения с пострадавших складов сразу после серии взрывов в 2014 году.

На сей раз от комментариев, судя по сообщению издания, отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чешской Республики, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению чиновницы, создается ощущение, что правительство Чехии не способно провести полное расследование инцидента, а также выстроить логическую цепочку происходящих "безобразий" на территории собственного государства. Захарова видит факт "тотальной неразберихи" в ситуации.

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Фото: Piter.tv