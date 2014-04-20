Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России

По мнению Шандора, обвинения Праги к Москве были поспешными и хаотичными.

В интервью для "РИА Новостей" Андор Шандор рассказал, что к настоящему моменту информация о причастности РФ ко взрывам на складах во Врбетице неубедительна. Эксперт подчеркнул, что по его сведениям, местная компания Imex Group не имела возможности в 2014 году получить официальное разрешение на экспорт оружия в регион, считающийся запрещенным. Спикер уточнил, что важной, но упущенной деталью является тот факт, что россиянам потребовались бы для проведения операции чешские помощники, которые находились бы непосредственно на объекте. Также спецслужбам в таком случае должны были помогать государственные служащие, которые имели данные о поставках вооружения.

Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ. Андор Шандор, чешский генерал

Генерал напомнил, что обвинения Праги - хаотичны и спешны, так как чиновники опасались утечки в СМИ. Шандор полагает, что теперь отношения двух стран могут ухудшиться, так как Чехия внесена в перечень враждебных для РФ государств. Эксперт уверен, что российские власти переборщили с заявлениями, от которых теперь чешские компании будут иметь большие проблемы.

В Чехии прошли антироссийские митинги.

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