Активисты выступили против политики, которую ведет Милош Земан.

В Чехии прошли антироссийские митинги. Об этом сообщили местные журналисты. По информации от СМИ, на улицы Праги вышли порядка десяти тысяч человек. Они собрались на Вацлавской площади города, чтобы высказать свое отношение к пророссийской политике, которую ведет глава государства Милош Земан. Аналогичные шествия состоялись и в других городах страны.

Акция протеста в Праге организована движением "Миллион моментов за демократию"Активисты призвали собравшихся подписать петицию с требованием подать жалобу на президента в Конституционный суд. Они полагают, что Земан якобы разгласил закрытые факты по расследованию, связанному со взрывами во Врбетице.

Земан вместо поддержки собственного государства повторяет те же сказки, что и дезинформационные сайты и российская пропаганда. Нахождение Земана на посту президента является угрозой для безопасности. Бенжамин Ролл, глава ММД

Многие участники митинга держали в руках антиправительственные плакаты, а также плакаты с антироссийскими высказываниями.

Рогозин по-чешски ответил на слова о строительстве потемкинской деревни.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости