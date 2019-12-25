Рогозин "защитил" в соцсети проект строительства Национального космического центра РФ.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин по-чешски ответил на слова о строительстве потемкинской деревни. Таким образом чиновник ответил на комментарий жителя Чехии. Пользователь заявил, что строящийся на территории Москва Национальный космический центр - это потемкинская деревня, а сам Рогозин является шутником.

Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

В открытых источниках говорится о том, что Дмитрий Рогозин свободно владеет несколькими языками, в том числе и чешским. Напомним, что российский Национальный космический центр будет размещен поблизости от Космического центра имени Хруничева. К 2023 году на объекте разместятся около 20 тысяч инженеров, работающих в ведущих конструкторских бюро страны, а также специалисты с кафедр технических университетов Москвы.

Рогозин: производство первого модуля национальной орбитальной станции завершат к 2025 году.

Фото: ТАСС