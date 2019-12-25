Рогозин: производство первого модуля национальной орбитальной станции завершат к 2025 году

Раньше его планировали задействовать на МКС.

Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram.

По его словам, им станет научно-энергетический модуль, который ранее был создан для МКС.

Новый компонент начали проектировать в 2012 году. Согласно данным разработки модуль должен был обеспечить энергетическую независимость российского сегмента МКС. В данный момент он пользуется американским электричеством.

Также сообщается, что применение модуля поможет в проведении научных исследований.

Ранее мы сообщали, что Россия перестанет участвовать в МКС. С 2025 планируется создать новую национальную орбитальную станцию.

Фото: Telegram / РОГОЗИН