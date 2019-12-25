  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рогозин: производство первого модуля национальной орбитальной станции завершат к 2025 году
Сегодня, 11:28
37
phil_k

Рогозин: производство первого модуля национальной орбитальной станции завершат к 2025 году

0 0

Раньше его планировали задействовать на МКС.

Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram. 

По его словам, им станет научно-энергетический модуль, который ранее был создан для МКС.

Новый компонент начали проектировать в 2012 году. Согласно данным разработки модуль должен был обеспечить энергетическую независимость российского сегмента МКС. В данный момент он пользуется американским электричеством. 

Также сообщается, что применение модуля поможет в проведении научных исследований.

Ранее мы сообщали, что Россия перестанет участвовать в МКС. С 2025 планируется создать новую национальную орбитальную станцию.

Фото: Telegram / РОГОЗИН

Теги: рогозин, роскосмос, российская орбитальная станция
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии