Россия покинет МКС в 2025 году

Решение было принято 12 апреля.

Россия перестанет участвовать в проекте Международной космической станции (МКС). С 2025 планируется создать новую национальную орбитальную станцию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов телеканалу "Россия-1".

Сообщается, что решение о выходе было принято 12 апреля. По словам инициаторов, МКС серьезно устарела. Это и подтолкнуло к вопросу о создании новой орбитальной станции.

Россия планирует создать свою национальную космическую станцию. МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами. из эфира "России-1"

Эксперты утверждают, что после 2025 года на МКС следует ожидать выхода из строя многочисленных элементов. На это, по предварительным данным, придется потратить до 15 миллиардов рублей.

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