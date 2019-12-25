Члены экипажа МКС вернулись на землю

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс приземлились в Казахстане.

Члены экипажа Международной космической станции вернулись на землю. Трансляция велась на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос". Напомним, что утром капсула с двумя россиянами и американкой отделилась от МКС. Космонавты и астронавт отправились на Землю при помощи пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".

Члены экипажа благополучно приземлились на территории казахстанской степи в юго-восточном направлении от города Жезказгана. Домой из космического пространства вернулись Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также представительница NASA Кэтлин Рубинс.

Напомним, что "Союз МС-17" отстыковался от станции в 04:34 по московскому времени. Сейчас на борту Международной космической станции находятся семеро членов экипажа. Речь идет о россиянах Олеге Новицком и Петре Дуброве, американских астронавтах Майкле Хопкинсе, Викторе Гловере, Шэннон Уокер, Марке Ванде Хае и японце Соити Ногути.

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