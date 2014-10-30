Корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС

Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс приземлятся на территории Казахстана.

Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа на борту отстыковался от Международной космической станции. На борту отправились на Землю Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Около 07:01 по московскому времени корабль включил двигатели на торможение. После этого объект сошел с околоземной орбиты. От аппарата отделился бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Они сгорят в плотных слоях атмосферы.

После того, как капсула с космонавтами войдет в плотные слои, она начнет аэробаллистическое торможение. Из-за этого сформируется облако плазмы с температурой порядка двух тысяч градусов по Цельсию. При приземлении теплозащитный слой корпуса корабля будет выглядеть черным и обгоревшим. Процесс затруднит связь с Центром полетов на несколько минут.

Напомним, что финальное торможение должно произойти за счет парашютов. На высоте менее метра до твердой поверхности на "Союзе МС-17" сработают двигатели мягкой посадки. Космонавты приземлятся в 147 километрах в юго-восточном направлении от казахстанского города Жезказгана.

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Фото: YouTube/Роскосмос