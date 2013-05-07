Космонавт Сергей Рыжиков "короновал" нового командира МКС

Полномочия у россиянина переняла американка Шеннон Уокер.

Российский космонавт Сергей Рыжиков "короновал" нового командира Международной космической станции. Он передал командование над экипажем американской представительнице Шэннон Уокер. Об этом сообщил телеканал "360". Ролик с торжественной церемонией опубликован на YouTube-канале государственной корпорации "Роскосмос". Из рук россиянина иностранка получила бумажную корону

Известно, что пересменка экипажей МКС состоялась в ночь на 16 апреля. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс находились в длительной экспедиции, которая была 64-ой по счету на МКС. В ближайшее время они вернутся на Землю. Эту планету специалисты покинули в октябре прошлого года.

Сергей Рыжиков и Шеннон Уокер подписали акт передачи полномочий. Церемония завершилась ударами по корабельному колоколу.

Космонавт показал лунный закат, снятый с МКС.

Фото и видео: YouTube/Роскосмос