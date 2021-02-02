Космонавт показал лунный закат, снятый с МКС

Сергей Кудь-Сверчков объяснил "необычность" природного явления.

Космонавт показал лунный закат, снятый с Международной космической станции. Ролик опубликовал на собственной странице во "Вконтакте" россиянин Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС от "Роскосмоса".

Так закат полной Луны выглядит из космоса...кажется, что Луна словно магическим образом "растворяется в воздухе Сергей Кудь-Сверчков, российский космонавт

Эксперт уточнил, что естественный спутник Земли "расплющивается". По словам космонавта, такой эффект происходит из-за того, что перед тем, как Луна скрывается за горизонтом, ее отраженный свет должен пройти через атмосферу Земли. Этот процесс и искажает картинку. Кудь-Сверчков добавил, что сам горизонт планеты невидим, так как съемка производится в ночное время.

Напомним, что в настоящее время на МКС также находятся космонавт Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и член Национального агентства аэрокосмических исследований Японии Соити Ногути.

Космонавт с МКС рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения.

Видео: VK / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков