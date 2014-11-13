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Космонавт с МКС рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения

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Сергей Кудь-Сверчков ответил подписчику на популярный вопрос.

Космонавт рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения. Ролик опубликован на странице "Вконтакте" Сергея Кудь-Сверчкова. Он сообщил подписчикам, что ни разу не наблюдал с околоземной орбиты, находясь на Международной космической станции, неопознанные летающие объекты внеземного происхождения. Так он ответил на вопрос, который ему задал один из подписчиков.

Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел

Сергей Кудь-Сверчков, российский космонавт

Также космонавт рассказал о том, что на МКС экипаж старается быть аккуратным и не получать травмы. Он также заметил, что неожиданные проблемы со здоровьем на орбите можно считать маловероятными. Он не слышал о том, чтобы на МКС кто-то болел. Состояние членов экипажа отслеживается специалистами на протяжении всей карьеры.

Опубликовано видео с выходом российских космонавтов в открытый космос.

Видео: ВК / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Теги: космонавт, мкс, нло, сергей кудь-сверчков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Коновалов Максим
Сегодня 15:05

Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- http://srt.vg/sisky

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diamont.dimon
Сегодня 14:56

НЛО это не факт в наше время

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