Космонавт с МКС рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения

Сергей Кудь-Сверчков ответил подписчику на популярный вопрос.

Космонавт рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения. Ролик опубликован на странице "Вконтакте" Сергея Кудь-Сверчкова. Он сообщил подписчикам, что ни разу не наблюдал с околоземной орбиты, находясь на Международной космической станции, неопознанные летающие объекты внеземного происхождения. Так он ответил на вопрос, который ему задал один из подписчиков.

Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел Сергей Кудь-Сверчков, российский космонавт

Также космонавт рассказал о том, что на МКС экипаж старается быть аккуратным и не получать травмы. Он также заметил, что неожиданные проблемы со здоровьем на орбите можно считать маловероятными. Он не слышал о том, чтобы на МКС кто-то болел. Состояние членов экипажа отслеживается специалистами на протяжении всей карьеры.

Опубликовано видео с выходом российских космонавтов в открытый космос.

Видео: ВК / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков