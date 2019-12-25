Космонавт сообщил, что члены экипажа МКС практически не замечают утечку воздуха

Сергей Кудь-Сверчков прокомментировал наличие трещины в модуле "Звезда".

Российский космонавт сообщил, что члены экипажа Международной космической станции практически не замечают утечку воздуха. Об этом заявил Сергей Кудь-Сверчков в видеообращении, опубликованном на его аккаунте в социальной сети "Вконтакте".

Для нас она практически незаметна….Уровень тревожности в связи с этой небольшой негерметичностью у меня нулевой Сергей Кудь-Сверчков, российский космонавт

Эксперт добавил, что во время прохождения тренировок на Земле космонавты отрабатывали гораздо более серьезные внештатные ситуации.

Напомним, что впервые об утечке воздуха экипаж МКС сообщил диспетчерам утром 15 октября. Позже выяснилось, что проблема находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Анатолий Иванишин уточнил, что негерметичное место напоминает криволинейную царапину.

Выход российских космонавтов в открытый космос продлится около шести часов.

Фото: Pixabay.com