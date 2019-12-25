Российский космонавт рассказал, что возьмет с собой на МКС

Сергей Рыжиков заявил о вещах, которые он обычно берет с собой в космос.

Российский космонавт рассказал, что возьмет в октябре с собой на Международную космическую станцию. Об этом командир космического корабля "Союз" заявил на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня". Сергей Рыжиков объяснил, что в космосе не расстанется с Евангелием и горстью русской земли.

Как и в прошлом полете, я возьму с собой самые ценные для меня книги в виде книжных миниатюр - Евангелие, обязательно возьму с собой камень с горы Фавор, поскольку наш экипаж носит этот позывной Сергей Рыжиков, российский космонавт

Специалист отметил, что на эмблеме экипажа отражена родная земля, поэтому он возьмет на космический корабль пакетик с землей.

Напомним, что запуск космического корабля "Союза МС-17" вместе с ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур" пройдет 14 октября. Членами экипажа стали Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Аппарат хочет установить рекорд по скорости доставки людей на МКС. Весь полет займет 3 часа 5 минут.

В "Роскосмосе" рассказали о новом пуске ракеты "Союз" с космодрома Куру.