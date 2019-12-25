"Союз МС-17" намерен побить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС

Экипаж окажется на МКС за 3 часа и 5 минут.

Российский космический корабль "Союз МС-17" намерен побить рекорд по скорости доставки экипажа на Международную космическую станцию. Об этом сообщили представители NASA. Американцы рассказали, что запуск аппарата намечен на октябрь 2020 года. При этом длительность полета составит 3 часа 5 минут.

Космический корабль будет отправлен на орбиту Земли при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур". На МКС будут доставлены российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Запуск корабля намечен на 08:45 утра по московскому времени 14 октября. Стыковка с МКС запланирована на 11:50 утра.

Напомним, что предыдущий рекорд по скорости принадлежит кораблю "Союз МС-06" в сентябре 2017 года. Он смог доставить экипаж на МКС за 5 часов 38 минут.

Орбиту МКС Экипаж 10 сентября.