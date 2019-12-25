В "Роскосмосе" рассказали о новом пуске ракеты "Союз" с космодрома Куру

Старт ракеты-носителя со спутником может произойти в начале ноября.

В "Роскосмосе" рассказали о новом пуске ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила пресс-служба государственной организации. Специалист объяснил, что старт ракеты был запланирован на март 2020 года. Однако его перенесли из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". В результате аппарат пришлось менять на запасной. За это время космодром закрыли из-за пандемии коронавируса. Запуск был отложен сначала до сентября, а потом - до октября. Сейчас известно, что он состоится 3 ноября.

Пуск с Куру запланирован на начало ноября по заказу одного из коммерческих партнеров пресс-служба "Роскосмоса"

Напомним, что ранее центр авиации и космонавтики ФРГ заявил о том, что дата запуска ракеты "Союз-СТА" с разгонным блоком "Фрегат-М" перенесена с 16 октября на октябрб-ноябрь. Известно, что вместе с ракетой в космос отправится спутник оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2. Устройство принадлежит ОАЭ.

Обнаружен один из наиболее далеких источников гравитационных волн.