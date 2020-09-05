Аппарат перевозится с Куру в Россию.

"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса". Специалисты уточнили, что аппарат будет перевезен с космодрома Куру во Французской Гвиане на завод-изготовитель - НПО Лавочкина.

В настоящее время специалисты демонтировали неисправный клапан с разгонного блока "Фрегат-МТ". Клапан отправлен в Россию, где в данный момент проводятся детальные исследования выявленного дефекта для установления точной причины неисправности пресс-служба "Роскосмоса"

Напомним, что в мае 2020 года французские эксперты зафиксировали периодическое срабатывание системы обнаружения паров окислителя (токсичного азотного тетраоксида). Проблема выявлена в месте хранения разгонного блока "Фрегат". На космодром были направлены российские специалисты, которые удалили остатки окислителя из устройства. Причиной утечки считается неисправность клапана.

Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров.

Видео: YT / РоскосмосТВ