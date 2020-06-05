ВВС США дало номер 36 из 65 обломков российского бака.

Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров. Об этом сообщается на специализированном сайте space-track.org, которым управляет ВВС США. Американцы рассказали, что разгонный блок "Фрегат", который взорвался на орбите 8 мая, разлетелся на 65 элементов.

На данный момент в список space-track.org внесены 36 из 65 обломков бака. Им присвоены номера от 45 614 до 45 622 и от 45 626 до 45 651. Сейчас все обломки распространяются на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 км, а также максимальными - от 2574 до 5101 километра. В НИИ "Роскосмоса" ЦНИИмаше уточняют количество и характеристики оторвавшихся от бака деталей.

Напомним, что до момента взрыва "Фрегат" находился в космосе на минимальной орбите с высотой 422 км и максимальной высотой в 3606 км.

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