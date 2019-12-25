Для полета на МКС на корабле Маска выбрали первых туристов

Имена счастливчиков мир узнает через месяц или два.

Для полета на Международную космическую станцию на корабле Илона Маска выбрали первых туристов. Об этом заявили американские журналисты с телеканала CNBC. Они ссылаются на информацию, полученную от исполнительного директора компании Axiom Space Майкла Саффредини.

По данным чиновника, на Crew Dragon от SpaceX в космос отправятся три путешественника. Этот полет в сопровождении профессионального экипажа запланирован на октябрь 2021 года. Компания уже выбрала туристов, которым будет отведена эта почетная роль. Однако общественность узнает имени счастливчиков только через один или два месяца.

На данный момент SpaceX продолжает вести переговоры с потенциальными туристами для следующих двух полетов. Планируется, что туристические поездки на МКС будут совершаться раз в полгода.

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