Командир Crew Dragon ударился головой во время перехода на МКС

Даглас Херли несерьезно пострадал во время состыковки корабля с МКС.

Командир экипажа Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска ударился головой во время стыковки космического корабля с МКС. Информацию об этом подтвердил заместитель руководителя пилотируемой программы NASA Стив Стич. Он рассказал, что астронавт Даглас Херли действительно ударился головой. Американец добавил, что "это иногда случается на орбите".

Стич добавил, что на данный момент Херли чувствует себя хорошо. Во время пресс-конференции он выглядел отлично. Однако журналисты заметили, что во время связи с МКС астронавт держался рукой за лоб. Кровь на голове мужчины видна не была.

Напомним, что 30 мая в 22:22 часов по московскому времени ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon направилась на МКС. Старт произошел с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Спустя день корабль успешно состыковался с МКС.

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Видео: Youtube/ C-SPAN