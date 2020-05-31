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Crew Dragon пристыковался к МКС

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Это первый в истории случай доставки человека в космос на корабле частной компании.

Космический корабля Crew Dragon компании SpaceX совершил успешную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщили в NASA. 

Стыковка состоялась в 10:17 по времени Восточного побережья (17:11 мск). 

Напомним, что запуск корабля Crew Dragon с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту прошел 30 мая с мыса Канаверал. Этот полет стал первым для США с 2011 года и первым в истории пуском частного корабля, который доставил астронавтов на МКС. Ранее американских космонавтов отправляли в космос на ракетах России.

Видео: SpaceX

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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