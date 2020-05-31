Crew Dragon пристыковался к МКС

Это первый в истории случай доставки человека в космос на корабле частной компании.

Космический корабля Crew Dragon компании SpaceX совершил успешную стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщили в NASA.

Стыковка состоялась в 10:17 по времени Восточного побережья (17:11 мск).

Напомним, что запуск корабля Crew Dragon с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту прошел 30 мая с мыса Канаверал. Этот полет стал первым для США с 2011 года и первым в истории пуском частного корабля, который доставил астронавтов на МКС. Ранее американских космонавтов отправляли в космос на ракетах России.

Видео: SpaceX