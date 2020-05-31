Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

По словам главы государства, он уже видел разработки.

Дональд Трамп рассказал о скором появлении в США "величайшиго вооружения" в истории. Свое заявление президент Америки сделал после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon на космодроме на мысе Канаверал.

По словам главы государства, он уже видел разработки и не смог в это поверить.

Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо [можно было] представить в истории.

Дональд Трамп

Ранее президент США, заявил о работе над "супер-пупер" ракетой, которая будет быстрее скорости звука в 17 раз.

Видео: NASA