Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова Трампа о "супер-пупер ракете". Он сделал это на своей странице в Twitter.
Он написал, что "против супер-пупер ракеты ловить нечего".
Сдаёмся!
Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"
Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что в США разрабатывают ракету, которая будет быстрее скорости звука в 17 раз.
Ранее Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса.
Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake
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"Такое оружие не сможет удержаться на земной орбите и улетит в космос"!!?? ........ Смешно слышать от наших "супер экспертов" такие преглупейшие заявления! Дети и то сообразительнее, чем эти наши «эксперты»! Уважаемые "эксперты", а Вы что, не способны догнать, что у пупер-ракеты Трампа есть системы управления полётом? Что если управлять ракетой в плотной атмосфере и в разряжённой атмосфере, на такой скорости в 17 раз больше чем имеют наши гиперзвуковые ракеты, например, Циркон, то ракета полетит туда куда нужно? И шутки главы РК тоже неуместные. У тебя твои разработчики такого не сделают никогда, тем более если твоя ракета будет на квантовом двигателе, который ты пытаешься сделать. Ты хотя бы сначала посмотри, что это за ракета Трампа. Бесят эти «эксперты и юмористы» непрофессионалы ничего не понимающие в физике!