"Против супер-пупер ракеты ловить нечего".

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал слова Трампа о "супер-пупер ракете". Он сделал это на своей странице в Twitter.

Он написал, что "против супер-пупер ракеты ловить нечего".

Сдаёмся! Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что в США разрабатывают ракету, которая будет быстрее скорости звука в 17 раз.

Ранее Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса.

Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake