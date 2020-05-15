Двоих погибших глава США мог назвать своими очень хорошими друзьями.

Дональд Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса. Об этом президент Америки заявил во время выступления перед сотрудниками сортировочного центра медицинской продукции компании Owens & Minor, Inc. в штате Пенсильвания.

Я потерял пять человек, которых я знал. Двое были моими очень хорошими друзьями прокомментировал американский лидер

Дональд Трамп заметил, что все погибшие от коронавируса были в преклонном возрасте. Он не может сказать, что все они отличались отличным здоровьем или идеальным весом. Однако гибель этих людей политик воспринял как ужасную новость.

Глава СШа сравнил инфекцию COVID-19 с гриппом. Он считает, что от обычного вируса гриппа люди способны восстановиться спустя два-три дня. Коронавирусные пациенты не могут заявить о подобном. По словам политика, спустя два-три дня после заражения эти люди могут находиться уже в коме.

США предрекли "самую суровую зиму в истории".

Видео: YouTube / The White House