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Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса

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Двоих погибших глава США мог назвать своими очень хорошими друзьями.

Дональд Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса. Об этом президент Америки заявил во время выступления перед сотрудниками сортировочного центра медицинской продукции компании Owens & Minor, Inc. в штате Пенсильвания.

Я потерял пять человек, которых я знал. Двое были моими очень хорошими друзьями 

прокомментировал американский лидер

Дональд Трамп заметил, что все погибшие от коронавируса были в преклонном возрасте. Он не может сказать, что все они отличались отличным здоровьем или идеальным весом. Однако гибель этих людей политик воспринял как ужасную новость.

Глава СШа сравнил инфекцию COVID-19 с гриппом. Он считает, что от обычного вируса гриппа люди способны восстановиться спустя два-три дня. Коронавирусные пациенты не могут заявить о подобном. По словам политика, спустя два-три дня после заражения эти люди могут находиться уже в коме.

США предрекли "самую суровую зиму в истории".

Видео: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, коронавирус, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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