Рик Брайт напомнил, что поднимал вопросы о нехватке медицинского оборудования еще в январе.

США предрекли "самую суровую зиму в истории". Об этом сообщили журналисты BBC News со ссылкой на экс-главу американской государственной программы по выработке вакцины Рика Брайта. Специалист считает, что СШа могут столкнуться с наиболее суровой зимой в современной истории. Это может произойти из-за пандемии коронавируса.

Рик Брайт во время выступления в Конгрессе США рассказал, что правительство страны потеряло множество жизней местного населения из-за того, что необходимые меры не были предприняты на ранних этапах распространения COVID-19. Он предрек Америке еще большие проблемы из-за пандемии. По словам эксперта, он поднимал вопрос, связанный с нехваткой медицинского оборудования, еще в январе "на самом высоком уровне" в министерстве здравоохранения, а также в социальных службах. Чиновник так и не получил ответа от официальных лиц.

Напомним, что Брайт считает, что его сняли с должности из-за того, что президент США Дональд Трамп решил мстить ему за критику методов борьбы с коронавирусной инфекцией.

Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания в Конгрессе.

Видео: YouTube / Washington Post