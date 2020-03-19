Президент США подписал документ, принятый конгрессом.

Дональд Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на письменное заявление президента США. Ранее документ приняли в американском конгрессе.

Глава Белого дома считает, что властям необходимо помочь населению ответить на вспышку инфекции. Принятый закон включает в себя расширение социальных гарантий из-за эпидемии в США. В стране объявили режим ЧС, а на борьбу с распространением вируса чиновники направили 50 млн долларов.

Напомним, что на данный момент США занимают шестую строчку по количеству зараженных коронавирусом в мире. Там зарегистрировано 9345 пациентов с данной инфекцией.

Трамп ответил на обвинения о причастности США к коронавирусу.

Видео: YouTube/The White House