Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Об этом президент страны объявил в специальном обращении к нации.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса нового типа. Теперь на борьбу с эпидемией будет направлено до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях, которые будут направлены штатам, территориям и местным властям.

Трамп также отметил, что американские власти намерены за счет объединения с бизнесом и торговыми ритейлерами развернуть центры для массовых медицинских проверок населения на предмет заражения коронавирусом.

Также на территорию США приостановлен въезд граждан из стран Европейского союза и Шенгенского соглашения.

Отметим, что всего коронавирусом нового типа в США заболели более 1,7 тыс. человек.

Ранее мы сообщали о прогнозе на введение режима ЧС в США. До этого сенатор Берни Сандерс на своей странице в Twitter призвал президента ввести режим ЧС.

Видео: YouTube / The White House