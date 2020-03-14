Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса нового типа. Теперь на борьбу с эпидемией будет направлено до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях, которые будут направлены штатам, территориям и местным властям.
Трамп также отметил, что американские власти намерены за счет объединения с бизнесом и торговыми ритейлерами развернуть центры для массовых медицинских проверок населения на предмет заражения коронавирусом.
Также на территорию США приостановлен въезд граждан из стран Европейского союза и Шенгенского соглашения.
Отметим, что всего коронавирусом нового типа в США заболели более 1,7 тыс. человек.
Ранее мы сообщали о прогнозе на введение режима ЧС в США. До этого сенатор Берни Сандерс на своей странице в Twitter призвал президента ввести режим ЧС.
Видео: YouTube / The White House
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