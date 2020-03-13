Трамп объявит в США чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Издание Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп выступит на пресс-конференции, посвященной коронавирусу, в 15:00 по вашингтонскому времени. Ожидается, что именно там он объявит чрезвычайную ситуацию в стране.
До этого сенатор Берни Сандерс на своей странице в twitter призвал президента ввести режим ЧС.
"Мы имеем дело с национальным чрезвычайным положением, и президент должен объявить его", — сказал Сандерс.
Ранее мы писали, что названы марки машин, которые подорожают в России.
Видео: YouTube / The White House
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