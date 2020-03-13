Трамп объявит в США чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Президент Америки должен выступить на пресс-конференции в 22:00 по московскому времени.

Издание Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп выступит на пресс-конференции, посвященной коронавирусу, в 15:00 по вашингтонскому времени. Ожидается, что именно там он объявит чрезвычайную ситуацию в стране.

До этого сенатор Берни Сандерс на своей странице в twitter призвал президента ввести режим ЧС.

"Мы имеем дело с национальным чрезвычайным положением, и президент должен объявить его", — сказал Сандерс.

Ранее мы писали, что названы марки машин, которые подорожают в России.

Видео: YouTube / The White House