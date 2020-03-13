Названы марки машин, которые подорожают в России

Это произойдет из-за падения курса рубля.

Эксперты назвали марки автомашин, которые подорожают в России, сообщил портал Speedme.

Подобная ситуация происходила в декабре 2014 года, когда курс рубля также обвалился. Из-за того, что локализация производства авто составляет не больше 50%, половина стоимости машины привязана к валюте. Цены на авто поднимутся от 10% и выше.

Производители за март оценят обстановку на рынке объективно, учтут факторы риска и изменят прайс-листы только в апреле.

Так, ожидается, что цены повысят на модели, сборка которых осуществляется за пределами России: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Corolla, Volkswagen Amarok, Volkswagen Passat, Suzuki SX4, Suzuki Vitara, SKODA Superb, Kia Soul, KiaA Picanto, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda 3.

Меньше всего ситуация заденет LADA и УАЗ. Однако, вероятно, что запуск новых моделей перенесут на неопределенный срок.

Ранее мы писали, что обвал рубля привел к ажиотажу в автосалонах Санкт-Петербурга.