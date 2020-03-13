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Обвал рубля привел к ажиотажу в автосалонах Санкт-Петербурга

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Как сообщает агентство "РБК", жители Северной Столицы спешат купить автомобили по старым ценам в связи с обвалом российского рубля. По прогнозам, ажиотаж в городе продлился не больше месяца.

По словам генерального директора "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина, "спросом пользуются все марки, даже бюджетные". Продажи дорогих авто могут вырасти на 2-5% во втором квартале. Среди покупателей в основном те, кто хотел приобрести новый автомобиль в ближайшее время и теперь собирается сделать это до повышения цены из-за курса. 

Участники рынка не сомневаются в том, что стоимость автомобилей будет расти. Кроме валютных колебаний, на цены может повлиять решение импортеров и дилеров отказаться от скидок.

Ранее был назван срок, за который можно накопить на покупку автомобиля в России.

Фото: ac-ligovskiy.ru

Теги: автомобиль, российский рубль, экономика
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

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