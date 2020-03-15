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Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от коронавируса

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От вируса скончалось более 6 тысяч инфицированных вирусом COVID-19.

Дональд Трамп пытается переманить немецких ученых, работающих над созданием вакцины против коронавируса.  Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

СМИ пишет, что глава США связался учеными из фирмы CureVac. Специалистам, якобы, предложили крупную сумму денег, если они переедут работать в Америку или же разработают вакцину эксклюзивно для Штатов. 

Согласно источнику, действия Трампа привели к  "непрямому, однако ощутимому спору" между Соединенными Штатами и Германией. Берлин в свою очередь заинтересован, чтобы ученые работали над вакциной внутри ФРГ. 

Согласно статистике в мире заражены уже более 160 тысяч человек в более 140 странах, скончалось более 6 тысяч инфицированных. 

Видео: Youtube/The White House

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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