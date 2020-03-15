Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от коронавируса

От вируса скончалось более 6 тысяч инфицированных вирусом COVID-19.

Дональд Трамп пытается переманить немецких ученых, работающих над созданием вакцины против коронавируса. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

СМИ пишет, что глава США связался учеными из фирмы CureVac. Специалистам, якобы, предложили крупную сумму денег, если они переедут работать в Америку или же разработают вакцину эксклюзивно для Штатов.

Согласно источнику, действия Трампа привели к "непрямому, однако ощутимому спору" между Соединенными Штатами и Германией. Берлин в свою очередь заинтересован, чтобы ученые работали над вакциной внутри ФРГ.

Согласно статистике в мире заражены уже более 160 тысяч человек в более 140 странах, скончалось более 6 тысяч инфицированных.

Видео: Youtube/The White House