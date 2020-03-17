Трамп ответил на обвинения о причастности США к коронавирусу

Президент США назвал обвинения со стороны Китая "бесчестными".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления о том, что коронавирус в Китай могли завезти военные США. Глава государства назвал эти обвинения "бесчестными" и ответил, что военные его страны никому не завозили коронавирус.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные США. Специалист считает, что SARS-CoV-2 появился в Китае именно из-за американцев. Он не объяснил, как именно военные могли завезти вирус в страну.

Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? спрашивает чиновник иностранных коллег.

Лицзянь призвал правительство США честно ответить на вопросы и обнародовать общественности сведения. Американцы сочли твит представителя МИД Китая "наглой кампанией по дезинформации". Другой официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан опроверг, что власти КНР согласны с этим.

Видео: The White House / YouTube