Посла Китая ждут в Госдепе США

Это произошло из-за твита официального представителя МИД КНР.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал в своем "твиттере", что коронавирус в Китай завезли американские военные. Теперь посла страны Цуй Тянькая ждут в Госдепе США, сообщил телеканал Fox News.

Американцы сочли твит представителя МИД Китая "наглой кампанией по дезинформации". В своем твите Лицзянь призывал Вашингтон быть честными и опубликовать информацию.

Такое заявление со стороны Китая было спровоцировано сообщением главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, что в США были случаи, когда у скончавшихся от гриппа обнаружили коронавирус.

Напомним, что ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса.