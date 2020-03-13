Там не согласны с этой информацией.

В Пекине оценили сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19. Ранее была информация о том, что Китай считает, что вирус в Ухань привезла армия США. Её распространил один из представителей МИД Китая.

Другой официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан опроверг, что власти КНР согласны с этим.

У международного сообщества - и внутри США - есть разные мнения о источнике вируса, - сказал он.

Гэн Шуан добавил, что китайская сторона считает это чисто научным вопросом.

Ранее мы рассказывали, что в МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США.