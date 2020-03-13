Китай призвал Америку объясниться из-за ситуации с коронавирусом.

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США. Об этом через Twitter заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Специалист считает, что SARS-CoV-2 появился в Китае именно из-за американцев.Чжао Лицзянь не объяснил, как именно военные могли завезти вирус в страну.

Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? спрашивает чиновник иностранных коллег

Он призвал правительство США честно ответить на вопросы и обнародовать общественности сведения. Эксперт добавил, что США должны объясниться перед КНР.

Напомним, что вспышка пневмонии нового типа впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Симптомами инфекции стали повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Сейчас вирус распространился более чем на 100 стран.

Ранее стала известна причина смерти пациента больницы для зараженных коронавирусом в Москве.

Видео: YouTube/ITV News