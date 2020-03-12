Стала известна причина смерти пациента больницы для зараженных коронавирусом в Москве

С самим вирусом кончина мужчины не связана.

Смерть пациента в Коммунарке не связана с коронавирусом, заявили 12 марта в Департаменте здравоохранения. Исследования на вирус показали отрицательный результат.

Накануне 75-летнего мужчину привезли в реанимацию в тяжелом состоянии, у пациента наблюдалась дыхательная недостаточность. Врачи не смогли спасти мужчину - он скончался спустя 40 минут после поступления в учреждение, несмотря на постоянные реанимационные действия. Причиной смерти послужило кровоизлияние в надпочечники, которые вызвали хронический гепатит и рак поджелудочной железы. В легких скончавшегося мужчины также не нашли патологических изменений.

Ранее в Эмиратах у россиянина выявили коронавирус.