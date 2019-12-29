Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу, где проверяют на коронавирус

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, мера принята ради улучшения условий самих больных.
Чиновница считает, что новая больница в Коммунарке одна из самых больших и современных в России.
- Этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов, - сказала Ракова.
Теперь всех прибывших в столицу из-за границу с симптомами ОРВИ будут отправлять в эту больницу.
До этого пациенты с симптомами ОРВИ лежали в московской Инфекционной клинической больнице № 1. Сейчас их также переводят в больницу на Коммунарке.
Ранее мы опубликовали видео о том, как в Москве начала работу первая больница для больных коронавирусом.
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