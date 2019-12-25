Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания в Конгрессе

Причем об этом сообщили в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей, который и настаивал на выступлении специалиста.

В Белом доме запретили выступать в Конгрессе главному эксперту рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктору Энтони Фаучи. Об этом объявили в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей, в котором и настаивали на выступлении эксперта.

Как уточнили представители администрации президента США, в разгар пандемии и борьбы с COVID-19 выступление "контрпродуктивно". При этом представитель Белого дома Джадд Дир рассказал, что администрация намерена сотрудничать с Конгрессом и представит показания "в соответствующее время".

Накануне стало известно о том, что разведка США провела расследование о происхождении коронавирусной инфекции. По данным разведки, вирус не был создан искусственно. Кроме того, в COVID-19 не нашли генетических модификаций.