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Разведка США заявила, что COVID-19 не был создан искусственно

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Вирус также не был генетически модифицирован.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что разведка США провела расследование о происхождении коронавирсной инфекции. Об этом сообщается в заявлении аппарата директора Национальной разведки страны.

По данным разведки, вирус не был создан искусственно. Кроме того, в COVID-19 не нашли генетических модификаций.

Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус  COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован

сказано в сообщении

Напомним, что ранее Трамп поручил службам США провести проверку касательно коронавируса. Президент США заявил, что вирус мог появиться из-за несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Ранее мы сообщали о том, что Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность.

Видео: Youtube/ Global News

Теги: новости спб, общество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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