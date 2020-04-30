Разведка США заявила, что COVID-19 не был создан искусственно

Вирус также не был генетически модифицирован.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что разведка США провела расследование о происхождении коронавирсной инфекции. Об этом сообщается в заявлении аппарата директора Национальной разведки страны.

По данным разведки, вирус не был создан искусственно. Кроме того, в COVID-19 не нашли генетических модификаций.

Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован сказано в сообщении

Напомним, что ранее Трамп поручил службам США провести проверку касательно коронавируса. Президент США заявил, что вирус мог появиться из-за несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Ранее мы сообщали о том, что Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность.

Видео: Youtube/ Global News