На сегодняшний момент принято два пакета мер по спасению экономики.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил ведомствам, что в настоящий момент необходимо учитывать изменения на рынках и брать в расчет использование новых моделей ведения бизнеса и научные достижения.

Отмечается, что в ближайшее время в России должны вступить экстренные меры поддержки экономики.

Ранее мы сообщали о том, что Титов рассказал Путину о неадекватной реакции властей на кризис.

Видео: kremlin.ru