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Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность

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На сегодняшний момент принято два пакета мер по спасению экономики.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил ведомствам, что в настоящий момент необходимо учитывать изменения на рынках и брать в расчет использование новых моделей ведения бизнеса и научные достижения.

Отмечается, что в ближайшее время в России должны вступить экстренные меры поддержки экономики.

Ранее мы сообщали о том, что Титов рассказал Путину о неадекватной реакции властей на кризис.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, новости спб, общество, путин, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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