Титов рассказал Путину о неадекватной реакции властей на кризис

Он считает, что список пострадавших отраслей следует расширить.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо Владимиру Путину, в котором рассказал президенту о неадекватной реакции властей на кризис. По его словам, более половины предприятий в России прекратили работу из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, а также из-за падения цен на нефть и роста цен на сырьё. И поддержки, которую сейчас оказывает бизнесу государство, недостаточно. Об этом пишет РБК.

Титов отметил, что если власть не примет меры, соразмерные ситуации, то в России начнутся массовые банкротства и серьёзно вырастет безработица. Бизнес-омбудсмен предлагает разрешить большей части компаний вернуться к работе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Также Титов предложил компаниям дать право отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия, которое составит не менее одного МРОТ в месяц. ИП, по его мнению, стоит приравнять к самозанятым.

Для ТЦ Титов предлагает ввести налоговые каникулы и мораторий на взимание кредитных платежей на полгода. Список пострадавших от COVID-19 отраслей нужно расширить, считает он, а всем предприятиям, чья прибыль упала более чем на 30%, предоставить государственную помощь.

Ранее мы писали, что бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным.