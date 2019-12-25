Бизнесмен предложит Мишустину собственные правки в законопроект и федеральный закон о защите прав.

Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей. Соответствующий документ Михаилу Мишустину направил Борис Титов. Об этом сообщили в "ТАССе".

Особая угроза нависает над представителями малого и среднего бизнеса. По мнению Титова, мнение участников отрасли в разработке текста законопроектов практически не учитывалось. Среди недостатков чиновник называет увеличение в несколько раз административных штрафов без экономического обоснования. Также негатив вызывает продление срока давности привлечения к ответственности. Такие меры угрожают инвестиционному климату и развитию бизнеса в стране.

Уполномоченный по правам предпринимателей предложил правительству организовать встречу с бизнесменами. Титов подготовил три проекта поправок в новый КоАП, а также в закон о защите прав предпринимателей.

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